Adana’da 1 ayda 170 hükümlü yakalandı

Adana polisi son bir aylık zaman diliminde yapmış olduğu çalışmalarda, kasten öldürme, yağma, dolandırıcılık, hırsızlık ve cinsel istismar gibi suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 170 kişi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği dedektifleri cezası kesinleşen aranan şahıslara göz açtırıyor. Polis son bir aylık zaman diliminde yapmış olduğu çalışmalarda, kasten öldürme, yağma, dolandırıcılık, hırsızlık ve cinsel istismar gibi suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 170 kişi yakaladı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine gönderildi.

Yakalanan zanlılar arasında yer alan Halil Y. (57) 1988 yılında işlediği bir cinayetten dolayı cezaevine girip, kamuoyunda ‘Rahşan Affı’ diye bilinen aftan faydalanıp 2001 yılında serbest kaldı. Hükümlü 2011 yılında Mersin’de bir başka cinayete, sonrasında da bir gasp olayına karıştı. Tutuklu olarak yargılanırken, pandemi nedeniyle 2021 yılında cezaevinden salıverildi. Hakkında 2 cinayet ve bir gasptan toplam 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, 2021 yılından bu yana aranırken merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde yakalandı.

Yakalananlar arasında bulunan Murat Ç. (50) ise başkasına ait banka ve kredi kartlarının izinsiz kullanımı suretiyle dolandırıcılıktan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yakalandı. Erol E. (27) isimli hükümlü ise Adana, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye’nin 20 farklı şehrinde toplam 57 ayrı dolandırıcılık olayına karışmaktan, 2017 yılından bu yana da her yerde aranırken, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde sokakta yakalandı.