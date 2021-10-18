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Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı

Adana merkezli 18 ilde Amerika tabanlı 4 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6’sı kadın toplam 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarından 70 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi.

Asayiş 18.10.2021, 10:37
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı

Adana merkezli 18 ilde Amerika tabanlı 4 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6’sı kadın toplam 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarından 70 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Amerika Birleşik Devletleri tabanlı 4 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 8 ay önce çalışma başlattı.

Ekip, kimliklerini ve adreslerini belirlediği 57 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli 18 ilde cuma sabahı şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kadının da aralarında olduğu 46 kişi gözaltına alındı. 15 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 31 kişi de adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarından 70 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin tanınmamak için çift maskeyle yüzünü kapatması dikkat çekti.

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