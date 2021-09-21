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Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı kararı

Adana merkezli 2 ilde yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında AATUHAY-DER isimli derneği paravan olarak kullanarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla aralarında kadınlarında bulunduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 21.09.2021, 07:51
Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı kararı

Adana merkezli 2 ilde yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında AATUHAY-DER isimli derneği paravan olarak kullanarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla aralarında kadınlarında bulunduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK’ın AATUHAY-DER (Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) paravan olarak göstererek faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Adana ve Siirt’te şafak vakti özel harekatın da desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan şüphelileri derneği paravan olarak kullanmasının dışında cezaevinde bulunan PKK/KCK terör örgütünden hükümlü kişilerine, pantolon içerisine gizlenmiş talimatlar içeren örgütsel dokümanlar verdiği tespit edildi. Yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin verdiği örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Mersin merkezli olan AATUHA-DER isimli derneğin Adana ve Mersin’deki yerinde aramalar da yapıldı.

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