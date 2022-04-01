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Milli Etiğim Bakanı Özer: "Bir zamanlar ne olacak bu meslek liselerinin halinden gelinen nokta artık herkesin yer almak istediği bir meslek lisesi”
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Semra Güzel’e bilinen adresinde ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Semra Güzel’e bilinen adresinde ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok."
Asayiş 01.04.2022, 13:13
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Semra Güzel’e bilinen adresinde ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok."