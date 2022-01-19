Adalar’da koruma altındaki saka kuşlarını avlayanlara 8 bin 830 TL ceza

Adalar’da iki şahıs, koruma altına alınmış olan saka kuşlarını avlarken fotokapana yakalandı. Yakalanan şahıslara 6 bin 830 TL idari para cezası, yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen eksilmeden dolayı 2 adet saka kuşu için 2 bin TL tazminat bedeli olmak üzere 8 bin 830 TL ceza kesildi.

Adalar İlçe Av Komisyonu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi gereği Ocak ayı içerisinde Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan başkanlığında toplandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Adalar ilçesinde tüm kara avcılığı faaliyetleri yasaklandı. Ayrıca ilçede yaban hayatı ve kaçak avcılık faaliyetleri denetleniyor.

Öte yandan yaban hayatının takibi amacıyla orman alanlarına yerleştirilen fotokapanlar ile Adalar’da yaban hayatı takip ediliyor. Denetimler kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Avcılığın yasak olduğu Adalar’da, iki kişinin koruma altına alınmış olan saka kuşlarını avladığı anlaşıldı. Şahıslar, saka kuşlarını avladıkları sırada fotokapana da yakalandı. 2 şahsa 6 bin 830 TL idari para cezası, yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen eksilmeden dolayı 2 adet saka kuşu için 2 bin TL tazminat olmak üzere toplamda 8 bin 830 TL cezai işlem uygulandı.