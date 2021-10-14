Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Antalya’da bina girişinde kilitli olarak bulunan motosikleti çalmak isteyen şahıs, kilidin açılması için çevre esnaftan yardım isteyince yakayı el verdi. Vatandaşların şüphelenerek polise bildirdiği şahıs motosiklet ile birlikte yakalandı. Motosiklet ise annesinden 21 yıl önce kendisine hediye edilen sahibine teslim edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartman önüne gelen Tolga Ö. (30), bina girişinde kilitli olarak bulunan bionik marka motosikleti alarak kaçmaya çalıştı. Şahıs motosikletin kilidini kıramayınca yakında bulunan çilingirciden yardım istedi. Çilingirci ise şahıstan kilidin açılması için motosikletin ruhsatını talep etti. Ruhsatın olmaması üzerine motosikleti açtıramayan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Çilingirci durumdan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

500 metre ileride yakalandı

Olay yerine hızla gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti şahısların ifadeleri doğrultusunda çalındığı yerden 500 metre uzaklıkta bir bina önünde park edilmiş olarak buldu. Şahıs ise ekiplerin sokaklarda yaptığı çalışma sonucu kısa süre sonra yakın bir sokak üzerinde yakalandı. Motosiklet olay yeri ekiplerinin parmak izi çalışmasının ardından sahibi Süleyman Olcay’a teslim edildi.

21 yıl önce annesi hediye etmiş

Motosikletinin bulunması karşısında çok mutlu olduğunu belirten Olcay, “Bu sabah motosikletim çalındı. Polis ekiplerine ihbar ettim. Bunun üzerine polis ekipleri beni arayarak motosikletin bulunduğunu söyledi. Sağ olsun çevre esnafı motosikletin kilidini kestirmeye çalışınca durumdan şüphelenip, şahsa ruhsat sormuşlar. Şahıs da ruhsatın olmadığını söylüyor. Bunun üzerine esnaf arkadaşlar polisi haber veriyorlar. 5 dakika geçmeden polisler motosikleti bulup, hırsızı yakalıyor. Motosikletin bulunmasında toplumsal birlik ve beraberliğin aynı zamanda dayanışmamanın önemi büyük. Motosiklet 2000 yılında annem tarafından alındı. Maddi değeri yok ama manevi değeri yüksek olunca üzülmüştüm. Bu mutlu haberi alınca çok sevindim” sözleri ile yaşananları anlattı.