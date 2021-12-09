Aç kalan kurt, girdiği merada koyun sürüsüne saldırdı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde meraya giren kurt, saldırdığı 1 koyunu telef ederken, çok sayıda koyunu da yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesi Kadirbey Mahallesi’nde meraya giren kurt, Hakan Cabbar isimli vatandaşa ait koyun sürüsüne saldırdı. Kurdun saldırısında bir koyunun telef olurken, çok sayıda koyun da yaralandı. Kurt telef ettiği hamile koyunun karnındaki kuzuyu da çıkardı. Meraya koyunlarını kontrol etmek için gelen Hakan Cabbar, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.