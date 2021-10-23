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ABD’li film yıldızı Baldwin’in kullandığı silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıktı

ABD’de film çekimi sırasında kullandığı silahla 1 kişinin ölümüne neden olan film yıldızı Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls’un verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Halls ise içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söyledi.

Asayiş 23.10.2021, 15:29
ABD’li film yıldızı Baldwin’in kullandığı silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıktı

ABD’de film çekimi sırasında kullandığı silahla 1 kişinin ölümüne neden olan film yıldızı Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls’un verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Halls ise içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söyledi.

ABD’de ünlü oyuncu Alec Baldwin’in "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne yol açtığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls’un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini dile getirdi. Baldwin’in elindeki silahın gerçek mermi olduğu ortaya çıkarken, kanlı kostümünün de söz konusu silahla "delil" olarak alındığı aktarıldı. Polisin olayın yaşandığı film setindeki diğer mühimmat ve teçhizata da el koyduğu kaydedildi. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar dün New Mexico eyaletine bağlı Santa Fe’deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı.

Göğsünden vuruldu

Ünlü film yıldızı Baldwin, New Mexico eyaletinde çekilen "Rust" filminin setinde kullandığı silahla kazara 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuştu. Hutchins’in göğsünden vurulduğu bilgisi paylaşılırken, omzundan yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu.

"Yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok"

Öte yandan 63 yaşındaki Baldwin, verdiği ifadenin ardından serbest kalırken, olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı. Baldwin, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, “büyük kalp kırıklığı" yaşadığını ifade etmişti. Hutchins’in eşi, oğulları ve onu tanıyan, seven herkes adına derin üzüntü içinde olduğunu vurgulayan Baldwin, olaya ilişkin soruşturmada kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını ifade etmişti. Baldwin, Hutchins’in eşiyle de temas halinde olduğunu ve destek teklif ettiğini kaydederek, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins’in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" ifadelerini kullanmıştı.

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