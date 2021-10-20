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ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı: 4 yaralı

ABD’nin Oklahoma eyaletinde yolcu treni, hemzemin geçitte sıkışan araç yüklü tıra çarptı. Trendeki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 20.10.2021, 18:37
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı: 4 yaralı

ABD’nin Oklahoma eyaletinde yolcu treni, hemzemin geçitte sıkışan araç yüklü tıra çarptı. Trendeki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.

ABD’nin Texas eyaletindeki Fort Worth’dan Oklahoma eyaletindeki Oklahoma City’ye giden yolcu treni, Texas-Oklahoma sınırına yakın Love County’deki Thackerville yakınlarında hemzemin geçitten geçiş yaptığı sırada raylara takılan araç yüklü tıra çarptı. 15 Eylül’de meydana gelen kazada, trendeki 4 yolcunun hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Yetkililer, trende 110 yolcunun bulunduğunu ve tır şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Çarpmanın etkisi tırda yüklü olan araçlar etrafa dağılırken, kaza anı ise başka bir şoför tarafından anbean kayıt altına alındı.

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