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ABD’de ticari gemi alabora oldu: 12 kişi kayıp

ABD’nin Louisiana eyaleti açıklarında ticari bir geminin alabora olması sonucu yürütülen çalışmalarda 6 kişi kurtarılırken, 12 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Asayiş 14.04.2021, 16:54
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ABD’de ticari gemi alabora oldu: 12 kişi kayıp

ABD’nin Louisiana eyaleti açıklarında ticari bir geminin alabora olması sonucu yürütülen çalışmalarda 6 kişi kurtarılırken, 12 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

ABD’nin Louisiana eyaleti açıklarında 18 mürettebatı bulunan ticari gemi alabora oldu. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, telsizden acil durum bildirimi alındığı, bölgede sürdürülen çalışmalar sonucu 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi. İki sahil güvenlik gemisinin birer kişiyi kurtardığı, sivil teknelerle ise 4 kişinin sudan çıkarıldığı aktarıldı. Kayıp durumda olan 12 kişinin bulunabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
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