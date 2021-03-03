banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı

ABD’de Kongre binasında güvenlik önlemleri yeniden arttırıldı

ABD’de aşırılık yanlısı bir milis grubunun yarın Kongre binasını basabileceği yönündeki istihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini arttırdı.

Asayiş 03.03.2021, 20:07
2
ABD’de Kongre binasında güvenlik önlemleri yeniden arttırıldı

ABD’de aşırılık yanlısı bir milis grubunun yarın Kongre binasını basabileceği yönündeki istihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini arttırdı.

ABD’de 6 Ocak’tan bu yana Kongre binasına yönelik tehditler devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, aralarında “Yüzde 3” olarak bilinen aşırılık yanlısı bir milis grubunun bulunduğu birçok aşırı grubun yarın Kongre binasını basabileceği konusunda uyarıda bulundu. İstihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini artırarak, “4 Mart Perşembe günü, kimliği belirlenmiş bir milis grubu tarafından Kongre Binası’nı yönelik baskın ihtimalini gösteren istihbarat elde ettik" ifadelerini kullandı. Polis, istihbaratı ciddiye aldıklarını belirterek, olası tehdit hakkında başka bilgi paylaşmadı.

Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Mart ile ilgili bilgi ve istihbaratın farkında olunduğu ve tüm kolluk kuvvetlerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Milis grupların başkente geldiğine dair kanıt yok

Yetkililer, Kongre’de güvenlik önlemleri arttırılsa bile, Kongre’ye yönelik baskın ihtimalinin düşük olduğunu, bunun üyeler arasında konuşmanın ötesine geçtiğine dair kanıt olmadığını belirtti. Yetkililer, Kongre’ye yönelik yapılan konuşmaların ardından milis grup üyelerinden başkente gelenlerin olduğuna dair bir işaret olmadığını aktardı.

Kongre üyelerine yönelik tehditler arttı

Kongre Polis Şefi Vekili Yogananda Pittman yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin aldığı tehditlerin geçen yılın aynı dönemine göre 2021’in ilk iki ayında yüzde 93’ün üzerinde arttığını belirtti.

ABD’de QAnon komplo teorisyenleri ise, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 Mart’ta yeniden göreve gelerek başkanlık koltuğunu devralacağına inanıyor. ABD’de 1793 ile 1933 yılları arasında başkanları 20 Ocak yerine 4 Mart’ta yemin ederek göreve başlardı.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20