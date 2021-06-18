ABD’de hayatını kaybeden Türk öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Eğitim için gittiği ABD’de kaldığı evde ölü bulunan Gülperi Türker, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’de mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için ABD’ye giden Gülperi Türker, kaldığı evin banyosunda ölü bulundu. Yapılan çeşitli incelemelerin ardından Türk öğrenci Gülperi Türker’in otopsi raporunda, banyoda düşüp başını çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi alan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki genç kızın ailesi ise yasa boğuldu. Genç kızın cenazesi, çeşitli işlemlerin ardından Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine getirildi. Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına genç öğrencinin yakınları ve çok sayıda seveni katılırken, genç kızın yakınları ve sevenleri zaman zaman sinir krizi geçirdi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Gülperi Türker, mahalle mezarlığına defnedildi.