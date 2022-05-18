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ABD’de George Floyd’un ölümü nedeniyle yargılanan eski polis 2 yıl sonra suçunu kabul etti

ABD’de, siyahi George Floyd’un ölümü ile ilgili davda yargılanan eski polis memuru Thomas Lane, yaklaşık iki yıl sonra suçunu kabul etti.

Asayiş 18.05.2022, 20:48 18.05.2022, 20:56
ABD’de George Floyd’un ölümü nedeniyle yargılanan eski polis 2 yıl sonra suçunu kabul etti

ABD’de, siyahi George Floyd’un ölümü ile ilgili davda yargılanan eski polis memuru Thomas Lane, yaklaşık iki yıl sonra suçunu kabul etti.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin ile olay anında yanında bulunan 3 eski polis memurundan bir olan Thomas Lane, suçunu kabul etti.

Lane, Floyd’un ölümüyle ilgili olarak ikinci derece adam öldürmeye yardım ve yataklık etmek ile ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık etmekle suçlanan üç eski polis memurdan biriydi. Chauvin’in Floyd’un boğazına dizi ile baskı uyguladığı sırada bacaklarını tutan 39 yaşındaki Lane, savunma anlaşmasının parçası olarak 2 yıl sonra ikinci derece adam öldürme suçunu kabul ettiği bildirildi.

Lane’nin 36 yıl hapis cezası alması bekleniyor

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison’ın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, savcıların anlaşma gereği ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık etmekle suçlamasını düşürmeyi kabul ettikleri belirtilerek, Lane için 36 ay hapis cezası önerdikleri ifade edildi.

"Yanlış bir şey yaptığını kabul etmesi önemli bir adım”

Ellison, "Thomas Lane’in Floyd’un ölümündeki rolünün sorumluluğunu kabul etmesinden memnunum" ifadelerini kullanarak, "Yanlış bir şey yaptığını kabul etmesi, Floyd ailesinin, topluluğumuzun ve ulusun yaralarını iyileştirme yolunda önemli bir adımdır. Hesap verebilirlik bu davada önemli ve adalete doğru devam eden yolculuğumuz için gerekli” dedi.

"Müvekkilim cinayet davasını kaybetme riskini almak istemedi”

Savunma avukatı Earl Gray ise, Lane’in cinayetten suçlu bulunması halinde 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı için suçunu kabul etmeyi kabul ettiğini ifade etti. Gray, "Müvekkilim cinayet davasını kaybetme riskini almak istemedi, bu yüzden 3 yıl hapis cezası ile adam öldürme suçunu kabul etmeye, 2 yıl sonra salıverilmeye karar verdi ve cinayet davası düştü. Ceza, federal cezasıyla eş zamanlı olacak ve cezasını federal bir kurumda çekecek. Yeni doğmuş bir bebeği var ve çocuğunun hayatının bir parçası olmama riskini almak istemedi" dedi.

Floyd’un medeni haklarını ihlal etmekten geçtiğimiz şubat ayında suçlu bulunan Lane’ne 21 Eylül’de federal mahkeme tarafından ceza verilmesi bekleniyor.

Eski polis memurlar Lane, Tou Thao ve J. Alexander Kueng, eski polis memuru Chauvin, kelepçeli ve yüzüstü yerde yatan Floyd’un boynuna ve sırtına dizini bastırırken, olay anındaki eylemleri veya eksiklikleri nedeniyle eyalet ve federal düzeyde suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Floyd’un tutuklanması sırasında Lane, Floyd’un bacaklarını, Kueng, gövdesini ve Thao ise yakınlarda durarak kalabalığı geride tuttu.

Chauvin’in federal mahkemeye sunduğu savunma anlaşması kabul edilmişti

Chauvin’in federal mahkemeye sunduğu savunma anlaşması kabul edilmişti. Floyd’un ölümüyle ilgili medeni haklarını ihlal etmek ve bir davayı engellemekle ilgili federal suçlamalar ile ilgili davaya bakan Federal Yargıc Paul Magnuson yaptığı açıklamada, Chauvin’in savunma anlaşmasının şartlarını kabul ettiğini ve Chauvin’in 20 ila 25 yıl hapis cezasına çarptırılacağını aktarmıştı.

Eyalet mahkemesi tarafından çarptırıldığı 22,5 yıllık hapis cezasını çeken Chauvin’in, federal mahkeme tarafından verilecek hapis cezası için ise henüz tarihi belirtilmedi.

Haziran 2020’de Floyd’un ölümünden sorumlu tutulan eski polis memuru Chauvin, eyalet mahkemesi tarafından 2021 Haziran ayında cinayetten suçlu bulunmuş ve 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, federal mahkeme tarafından çarptırılması beklenen 25 yıl hapis cezasını eyalet mahkemesi tarafından verilen 22,5 yıl hapis cezası ile aynı anda yatacak.

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