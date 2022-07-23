ABD’de denize düşen küçük uçak plaja sürüklendi

ABD’nin California eyaletindeki Huntington plajında küçük bir uçak suya düştü, pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu.

ABD’nin California eyaletine bulunan Huntington plajında yapılan cankurtaran yarışmasında korku dolu anlar yaşandı. Yarışma kapsamında pankart taşıyan tek motorlu küçük bir uçak, irtifa kaybederek suya düştü. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Uçak dalgaların etkisiyle plaja sürüklenirken, pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.