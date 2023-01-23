ABD’de dans salonuna silahlı saldırı düzenleyen şüpheli ölü ele geçirildi

ABD’nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı’nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren saldırgan ölü ele geçirildi.

ABD’nin California eyaletine bağlı Monterey Park kentinde dün Çin Yeni Yılı’nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ölü ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, Monterey Park’ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirmesinin ardından araçtan bir el silah sesi duyuldu. Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, 72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran’ın silahıyla kendini vurduğunu açıkladı.

Monterey Park’ta dün düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.