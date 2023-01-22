ABD’de Çin Yeni Yılı kutlamalarına düzenlenen saldırıda bilanço netleşiyor: 10 ölü, 10 yaralı

ABD’nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

ABD’nin California eyaletine bağlı Monterey Park kentindeki Çin Yeni Yılı’nın kutlandığı bir dans salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Los Angeles Şerif Departmanı’ndan Yüzbaşı Andrew Meyer yerel saatle 22.00 sıralarında yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırının üzerinden yaklaşık 5 saat geçmesine rağmen kaçan şüphelinin yakalanamadığını söyleyen Meyer, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü aktardı.