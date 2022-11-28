ABD’de 10 kişiyi öldüren Buffalo saldırganı suçlamaları kabul etti

ABD’nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren saldırgan, hakkında eyalet tarafından yöneltilen cinayet, nefret suçu ve nefret kaynaklı iç terörizm suçlamalarının hepsini kabul etti.

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD’nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkete silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan 19 yaşındaki saldırgan Payton Gendron, eyalet tarafından kendisine yöneltilen cinayet, nefret suçu ve nefret kaynaklı iç terörizm suçlamalarının hepsini kabul etti. Yetkililer, suçlamaları kabul eden Gendon’un şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılacağını belirtti.

Jüri iddianamesinde Gendron’un saldırısının planlı olduğu ve ırk veya başka nedenlerle ölen ve yaralananları kasten hedef aldığı iddia edildi. Yetkililer ayrıca, saldırganın "beyaz üstünlüğü ve aşırılık yanlısı ideolojilerle bağları olduğunun" bulunduğunu söyledi.

Gendron’un mahkemeye kadar gözaltında tutulduğu Erie ilçesinin Savcısı John Flynn, saldırıyı ırkçı bir nefret suçu olarak nitelendirdi. Flynn duruşmaya ilgili yaptığı açıklamada, "Sanık, 2 dakika gibi bir süre içinde elinden geldiğince çok siyahi Amerikalıyı öldürme niyetiyle 10 masum siyahiyi öldürdü ve 3 kişiyi daha öldürmeye teşebbüs etti" ifadelerini kullanarak, “Bu ırkçı katil yapmak istediğini yerine getiremedi ve başarısız oldu. Bugün bu toplum eskisinden daha güçlü ve daha iyi. Dünyaya ırkçılığın toplumumuzda yeri olmadığını gösterdik” dedi.

Gendron’un avukatı Brian Parker duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim, hayatının geri kalanını şartlı tahliye şansı olmadan hapiste geçireceğini bilerek iddianamedeki her bir suçunu kabul etti" ifadelerini kullandı.

Daha önce suçlamaları kabul etmemişti

Saldırıdan kısa bir süre sonra tutuklanan Gendron, geçtiğimiz haziran ayında eyalet mahkemesinde 10 kez birinci derece cinayet, 10 kez ikinci derece cinayet ve 3 kez cinayete teşebbüs ve silah bulundurma suçlarıyla itham edilmişti. Gendron, daha önceki eyalet ve federal mahkemelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

Federal düzeyde idam cezası alabilir

Gendron’un eyalet suçlamalarına ek olarak hala federal suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Federal mahkeme jürisi tarafından temmuz ayında yayınlanan 27 maddelik bir iddianamede, Gendron’a ölümle sonuçlanan veya öldürmeye teşebbüs içeren 14 nefret suçu ve nefret suçu işlerken ateşli silah kullanmaktan 13 suçlama yöneltilmişti. New York eyaletinde idam cezası bulunmazken, Gendron söz konusu suçlamalardan dolayı federal düzeyde ölüm cezası alabilir.

Gendron’ın 14 Mayıs’ta Buffalo’daki Top Friendly adlı markette düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 10 kişinin tümünün siyahi olduğu, yaralanan 3 kişiden ise birinin siyahi olduğu belirtilmişti.