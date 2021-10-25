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80 kuruşluk yolculuk 314 TL’ye mal oldu

Antalya’da polis ekipleri tarafından scooter kullananlara yönelik olarak yapılan ‘şok’ denetimde adeta ceza yağdı. 80 kuruşa kiraladıkları scooterlar ile kaldırım ve tramvay yolunu kullanan 4 gence 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.

Asayiş 25.10.2021, 17:06
80 kuruşluk yolculuk 314 TL’ye mal oldu

Antalya’da polis ekipleri tarafından scooter kullananlara yönelik olarak yapılan ‘şok’ denetimde adeta ceza yağdı. 80 kuruşa kiraladıkları scooterlar ile kaldırım ve tramvay yolunu kullanan 4 gence 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.

Antalya’da son günlerde kullanımı artan ve trafikte tehlike oluşturan ‘martı’ olarak bilinen scooterlara yönelik polis ekipleri tarafından şok denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimde, scooter kullanan gençler tek tek durduruldu. Sürücülere sürüş kurulları hatırlatılarak uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Denetimde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan 4 kişiye 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı. Yedikleri cezalar ile hayatlarının şokunu yaşayan bazı gençler ise scooterlarını elektrik direklerine park ederek uzaklaştı.

“Ceza yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi”

Yaya yolunda kullanmaktan ötürü 314 TL para cezası yazılan Abdullah Durhan, “Dakikalık olarak kiralanıyor. 80 kuruş dakikası. Bir 5 dakika falan bindim. 314 TL ceza yedim. Kurallara uymadığım için pişmanım. Yaya yolunda kullandığım için ceza yedim. Nerede kullanılacağını öğrendim. Ceza yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ceza sürpriz oldu” dedi.

“144 TL para cezası yedim”

Ceza yiyen bir diğer genç Efe Eroğlu ise “144 TL para cezası yedim. Kanun kanundur, ben kanuna uyarım. Antalya’da bu bölgede özellikle bu yolun kullanılması gerekiyor. Tramvay yolunu kullandım. Cezayı öderim. Açılış ücreti 2 TL alınıyor. Dakika üzerinden ücretlendiriliyor. Dakikası 70-80 kuruş olarak biliyorum. 10 dakika falan oldu ben bineli” dedi.

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