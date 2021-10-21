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8. kattan düşen şantiye şefi feci şekilde can verdi

Erzurum’da yapım aşamasındaki inşaatın 8. katından bilinmeyen bir sebepten dolayı düşen şantiye şefi hayatını kaybetti. Şahsın düşerken tutunduğu koruma fileleri ise ölümüne engel olamadı.

Asayiş 21.10.2021, 12:53
8. kattan düşen şantiye şefi feci şekilde can verdi

Erzurum’da yapım aşamasındaki inşaatın 8. katından bilinmeyen bir sebepten dolayı düşen şantiye şefi hayatını kaybetti. Şahsın düşerken tutunduğu koruma fileleri ise ölümüne engel olamadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi Recep Akdağ Bulvarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yapım aşamasında olan bir inşaatın şantiye şefliğini yapan Arif K. inşaatın 8. katına çıktı. Arif K. çalışmaları kontrol ettiği sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybederek 8. kattan zemine düştü. Arif K. düştüğü sırada inşaatta bulunan koruma filelerine tutunsa da düşmesine çare olamadı.

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Arif K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şantiye şefi Arif K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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