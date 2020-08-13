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8 askerin yaralandığı kaza sonrası vatandaşlar: "Buna bir çözüm bulsunlar"

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE YIKIM GÖREVİNDEN DÖNEN JANDARMA PERSONELİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS, FRENİNİN PATLAMASI NETİCESİNDE ÖNCE OTOMOBİLE, ARDINDAN CAMİ DUVARINA ÇARPTI, 8 KİŞİ YARALANDI

Asayiş 13.08.2020, 16:12
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8 askerin yaralandığı kaza sonrası vatandaşlar: "Buna bir çözüm bulsunlar"

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yıkım görevinden dönen jandarma personelini taşıyan midibüs, freninin patlaması neticesinde önce otomobile, ardından cami duvarına çarpması ile 1’i ağır 8 jandarma askeri yaralandı. Kaza sonrası büyük panik yaşayan vatandaşlar ise yolda daha önce defalarca kazalar meydana geldiğini söyledi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde meydana geldi. Kaçak yapıların yıkımı için görevlendirilen jandarma ekipleri, görev sonra birliklerine dönmek üzere 41 KL 239 plakalı midibüse bindi. Yokuş aşağıya inen midibüsün freni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Midibüs sürücüsü aracı, kurtarabilmek için yokuş yukarı olan bir sokağa sokmak istedi. Ancak karşı şeritten gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil ile çarpışan midibüs, ardından caminin duvarına çarparak durabildi. Midibüsün içinde bulunan 17 jandarma personelinden 1’i ağır 8’i yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılardan birisinin durumu ağır

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı jandarma personellerine ilk müdahaleyi çevrede oturanlar yaptı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Sağlık ekipleri ilk belirlemelere göre yaralanan 8 jandarma askerini ve otomobil sürücüsünü çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan askeri personellerden birisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

“Bu yolda hep kaza yaşanıyor”

Kaza sırasında sokakta bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Daha önce de aynı yolda kazaların yaşandığını söyleyen vatandaşlar, duruma çözüm bulunmasını istedi. Yaşanan kazalardan dolayı korktuklarını söyleyen bir vatandaş ise, "Bu yolda hep kaza yaşanıyor. Geçen gün de aynı duvara bir araba çarptı. 4 kişi yaralandı. Gecenin bir yarısı mahalleli olarak buraya toplandık. Geçen de kayınbiraderim burada kaza yaptı. Kocaman tır çarptı, bir aracın tekerlekleri yandı. Buraya bir çare bulsunlar. Büyüklerime sesleniyorum. Buna bir çözüm bulsunlar. Yorulduk. Bu kadar askerimiz ne hale geldi. Bunların anneleri ve babalarına yazık günah değil mi” dedi.

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