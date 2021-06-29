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72 yaşındaki evsiz adam otel odasında ölü bulundu

Eskişehir’de evsiz bir vatandaş kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Asayiş 29.06.2021, 16:14
72 yaşındaki evsiz adam otel odasında ölü bulundu

Eskişehir’de evsiz bir vatandaş kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan ve genelde kimsesizlerin kaldığı otelde ikamet eden Mustafa Has, odasında hareketsiz yatarken görüldü. Olay yerine çağırılan 112 Acil servis ekipleri, 6 aydır aynı otelde kaldığı öğrenilen 72 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Belediye tabiplerinin ‘Normal Ölüm’ olarak değerlendirdiği olay sonrası, Mustafa Has’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
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