72 suçtan araması bulunan ’suç makinesi’ yakalandı

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde sulama dinamosunun yanı sıra elektrik trafosunun içerisinde bulunan bakır kabloları çalan zanlı yakalandı. Şahsın 72 suçtan kaydı ve dolandırıcılık suçundan 4 yıl 4 ay tutuklama kararı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Yeşilli Köyünde meydana geldi. Kızılırmak kenarında bulunan sulama dinamosu ve elektrik trafosunun içerisinde bulunan bakır malzemelerin çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli araştırma ve soruşturmaları sonrasında 30 bin lira değerindeki su dinamosu ve 20 bin lira değerindeki elektrik trafosuna zarar verip içerisindeki bakır kabloları çalan şahsın İ.Ö. (40) olduğu tespit edildi.

Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde şahıs aynı ilçeye bağlı Danacı köyünde yakalandı. Şahsın kimlik sorgulamasında dolandırıcılık suçundan 4 yıl 4 ay hakkında tutuklama kararı olduğu ve toplamda da 72 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Tutuklama kararı bulunan zanlının, hırsızlık suçundan da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulakyurt Ceza İnfaz Kurumuna teslim edileceği bildirildi.