7 yaşındaki kız çocuğu merdivenden düşerek öldü

Sinop’ta 7 yaşındaki kız çocuğu merdivenden düşerek ağır yaralı olarak kaldırıldığı Samsun’daki hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop’un Erfelen ilçesinin Yeniçam köyünün Gülyan mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun oynarken evlerinin önünde inşaatı devam eden merdivenden düşen 7 yaşındaki Aişe Esma Bekmezci, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aişe Esma Bekmezci Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan kız çocuğu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Aişe Esma Bekmezci’nin ölümü ailesini ve yakınlarını gözyaşına boğdu.