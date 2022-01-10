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7 kişinin öldüğü kazada sanığa verilen 12 yıl hapis cezasına yakınlarını kaybeden aileden itiraz

Kayseri’de sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması ile aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olan ve bin 132 gün sonra yakalanan sanığa verilen 12 yıl hapis cezasına yakınlarını kaybeden aile itirazda bulundu. Ailenin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, “Karar vicdanları tatmin etmemektedir” dedi.

Asayiş 10.01.2022, 13:55
7 kişinin öldüğü kazada sanığa verilen 12 yıl hapis cezasına yakınlarını kaybeden aileden itiraz

Kayseri’de sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması ile aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olan ve bin 132 gün sonra yakalanan sanığa verilen 12 yıl hapis cezasına yakınlarını kaybeden aile itirazda bulundu. Ailenin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, “Karar vicdanları tatmin etmemektedir” dedi.

Geçtiğimiz gün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Özdemir, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Adnan Özdemir, yaşanan olaydan pişman olduğunu belirterek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanığın ’taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve ehliyetine 2 yıl 6 ay el konulmasına hükmetti. Kazada yakınlarını kaybeden Üzüm ailesi, mahkemede çıkan karar sonrası avukatları Seyit Halil Yüzgeç aracılığı ile dosyayı Kayseri Bölge Adliyesi’ne taşıyarak karara itirazda bulundu.

Çıkan kararın hukuk ilkeleri ile uyuşmadığını söyleyen avukat Seyit Halil Yüzgeç, “Yapılan yargılama sonucunda Türkiye’de ilk defa bir trafik kazası sonucu İnterpol kararı ile bir arama kararı çıkartılmıştır. Arama kararı sonucunda Gürcistan’da yakalanmış, daha sonra da Gürcistan’da cezaevinde kaldığı sırada Türkiye’ye teslim edilmiştir. Geldiğimiz son nokta neticesinde mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda ‘bilinçsiz taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan sanık hakkında 12 yıl hapis cezası verilmiştir. 2

buçuk yıl da ehliyetine el konulmuştur. Karar bizim bildiğimiz hukuk ilkeleri ile uyuşmamaktadır. Vicdanları tatmin etmemektedir. O gece biz sanığın alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında bu olayı gerçekleştirdiğini düşünmekteyiz. Kaçmasının sebebinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Bugün hukuk mücadelemize devam ediyoruz. Hukukun gerçekten tecelli etmesi için canların bu kadar ucuz olmadığının tüm Türkiye tarafından bilinmesi için biz bugün dilekçemizi verdik. İnşallah biliyoruz ki bilinçli taksirle gerçekleşen bu olayda hayatların bu kadar ucuz olmadığını ispat edeceğimiz net bir durum ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

25 Mart 2018’de saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir’e ait otomobil, aniden Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm’ün hakimiyetini kaybettiği aracı refüjden karşı istikamete geçerek, A.H. yönetimindeki 41 BD 308 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir’in 27 Mart 2018’de Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan’a kaçtığı belirlenirken, aracı ise hasarlı olarak Talas ilçesinde terk edilmiş bulundu.

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