53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Burdur’un Bucak ilçesinde 53 yaşındaki adam tavana kabloyla asılı halde bulundu. Eşinin evde hareketsiz halde bulduğu adamın, öldüğü belirlendi.

Olay, bu sabah saatlerinde Bucak ilçesi Kestel Yolu üzeri Aladağ mevkiinde bulunan bir evde meydana geldi. Odaya girdiğinde kocasını kabloyla tavana asılı halde gören eşi, durumu 112 Acil İhbar hattına bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 53 yaşındaki Özgür Ş.’nin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerinin ardından Özgür Ş.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.