50 saat boyunca suyla beslendi, piknikçiler tarafından bulundu

Bursa Uludağ’da Cuma günü odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan ve 263 kişilik arama kurtarma ekibinin 3 gündür aradığı 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, Uludağ’ın eteklerindeki Zeyniler köyünde jandarma ekibi tarafından sağ salim bulundu. Terlikleri parçalanan kadını kendi botunu giydirip omuzunda aşağı indirdi.

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa’yı arama çalışmaları 3 gündür sürüyordu. Uludağ’ın zirvesine yakın noktada Çobankaya ve Bakacak arasındaki ormanlık alanda kaybolan Boynukısa, ormanda yaklaşık 53 saat yürüyerek merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya Vadisi arasındaki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve 112 ekibi de sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın da katıldığı bugünkü arama çalışmalarında drone ve termal kameralar da kullanılmıştı.

Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Boynukısa’nın 112 ekibi tarafından bölgeden alınarak en yakın sağlık kuruluşuna sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, "Cuma günü bu saatlerde kaybolan hanımefendiyi arama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sabah günün aydınlanmasıyla çalışmalarına başladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir emareye rastlamadık. Drone ve termal kameralarımızla 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma ekiplerimiz ile bölgede teyakkuz halindeyiz. Bugünkü tarama çalışmalarımızın sonunda inşallah canlı bir şekilde bulacağımızı düşünüyoruz. Allah’tan ümit kesilmez. Hanımefendiyi buluncaya kadar arama-tarama faaliyetlerimiz devam edecek. Kayıp olduğu bölgenin 8 kilometrekare alanında ekiplerimiz parselasyon yöntemiyle tarama faaliyeti yapıyor. Bugün ümitliyiz" diye konuşmuştu.

3 gün boyunca sadece suyla beslenerek hayatta kaldı

Uludağ’da 50 saati aşkın süredir kayıp olan 59 yaşındaki Boyunkısa, sadece suyla beslendiğini, şehrin ışıklarını görüp aşağı doğru indiğini, bu sırada piknikçilerden biriyle denk geldiğini, onlara İstanbul’dan gelip kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine bulan kişi jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine JAK, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 gündür sadece su ile beslenen bitkin bir halde olan Boyunkısa’ya jandarma ekipleri ilk olarak su verdi. Sonrasında terlikleri parçalanmış olan kadına kendi botlarını vererek yardım etti. Ekipler yaşlı kadını belirli bir bölgeye kadar omuzlarında taşıdı. Kaplıkaya mevkisinde bulunan bölgede hazır halde bekletilen ambulansa bindirilen yaşlı kadın daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sonrasında ailesine teslim edileceği öğrenildi.