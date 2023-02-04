5 yıl ağır hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası bulunan 51 yaşındaki şahıs Kocaeli’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 5 yıl ağır hapis cezası ile aranan Y.Y. (51) Kocaeli İl Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.