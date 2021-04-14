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5 tır zincirleme kaza yaptı, karayolu trafiğe kapandı: 2 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da 5 tırın arka arkaya çarpıştığı zincirleme kazada 2 tır şoförü ağır yaralandı. Kazada bir kişi kullandığı tırda sıkışırken, olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Asayiş 14.04.2021, 02:07
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5 tır zincirleme kaza yaptı, karayolu trafiğe kapandı: 2 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da 5 tırın arka arkaya çarpıştığı zincirleme kazada 2 tır şoförü ağır yaralandı. Kazada bir kişi kullandığı tırda sıkışırken, olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kaza; Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 60. kilometresi Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 tır arka arkaya seyir halinde iken bir tırın öndeki başka bir tıra arkadan çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir kişide kullandığı tırın içerisinde sıkıştı. Sıkışan tır şoförünü olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri kurtardı. 2 kişinin ağır yaralandığı zincirleme kazada yol trafiğe tamamen kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza sonrası polis ekipleri de karayolunda tedbir aldı. Yol uzunca bir süre trafiğe kapalı kaldı.
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