5 ayrı yeri kundaklayan şüpheli saniye saniye kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesi mobilya sanayindeki 5 farklı yerde istifli keresteler, çöp yığını ve araç lastikleri ateşe veren şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yangınlar itfaiye ekiplerince işyerlerine sıçramadan söndürüldü. 5 ayrı yeri yakan şüpheli bir işyerinin güvenlik kameralarına yakalandı

Olay saat 00.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Avarlar sokakta bir işyerinin önündeki istifli olan keresteler, şüpheli bir şahıs tarafından tarafından ateşe verildi.

Avarlar sokaktaki birbirine yakın 6 farklı alandaki istifli keresteler alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucunda mobilya fabrikasında küçük çapta hasar oluştu.

LASTİKLERİ YAKMIŞ

Aynı dakikalar da Mahmudiye mahallesi 18. Sokakta bulunan lastikler ve sokak başındaki çöpler ateşe verildi.

5 farklı yerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Çevredeki güvenlik kameralarına inceleyen polis ekipleri, 5 ayrı yeri yakarken kameraya yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar. Güvenlik kameralarında şüphelinin keresteleri ateşe verdiği anlar yansıdı. Ayrıca şüphelinin fark ettiği kamerayı çevirdiği de gözlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.