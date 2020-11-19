banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı

48 yaşındaki işadamı binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

İnegöl gençliği için yaptığı faaliyetlerle tanınan işadamı Fatih Bayram, tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti. Bayram son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 19.11.2020, 18:10
3
48 yaşındaki işadamı binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı
banner422

İnegöl gençliği için yaptığı faaliyetlerle tanınan işadamı Fatih Bayram, tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti. Bayram son yolculuğuna uğurlandı.

Gençlerin kötü bağımlılıklardan uzak durması için İnegöl’de Ensar Vakfı ve Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği’nin kurucususu olan Fatih Bayram, covid-19 sebebiyle yaklaşık bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde İnegöl’de özel bir hastanede tedavi göre Fatih Bayram, durumu ağırlaşınca tedavisi için ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bayram, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Fatih Bayram, saat : 16:30’da İnegöl Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Bayram’ın cenaze namazı pandemi kurallarına göre sosyal mesafeye uyularak binlerce kişinin iştirakiyle kılındı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu