banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Dolar-Euro ne kadar?
Dolar-Euro ne kadar?
Halı ihracatında yeni rekor
Halı ihracatında yeni rekor
‘Çarpışma' dizisine dava
‘Çarpışma' dizisine dava

3’üncü katan düşen 32 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

3’ÜNCÜ KATAN DÜŞEN ŞAHSIN FECİ SONU

Asayiş 09.10.2020, 00:20
2
3’üncü katan düşen 32 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Malatya’da 3’üncü kattan düşerek demirlere saplanan 32 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokakta meydana geldi. Bir şahsın işhanının 3’üncü katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 32 yaşındaki E.T.’nin yere düşmesi sonrası demirlere saplandığını ve olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi.

Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, polis ekipleri de inceleme başlattı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahsın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
17°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
İmsak 05:38
Güneş 07:02
Öğle 12:56
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2