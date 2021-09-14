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301 km hızla radara yakalanınca bin 339 TL ceza yedi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde motosikleti ile 301 km hızla ilerlerken yol kenarındaki radara yakalandığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye bin 339 TL para cezası kesildi.

Asayiş 14.09.2021, 12:05
301 km hızla radara yakalanınca bin 339 TL ceza yedi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde motosikleti ile 301 km hızla ilerlerken yol kenarındaki radara yakalandığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye bin 339 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Ağustos 2021 günü, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Bursa istikametinde Ş.D. adlı sürücü, idaresindeki motosikleti ile 301 km hıza ulaştığı anları kayıt altına almaya başladı. Kayıt sırasında yol kenarındaki sabit radar uygulamasına yakalandığı anları da kayda alarak görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye, sabit radar uygulaması ile yapılan tespitin ardından bin 339 TL idari para cezası uygulandı.

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