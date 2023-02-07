- 30 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Yıkıcı depremin ikinci gününde Adıyaman’da 40 yaşındaki Mustafa Arbaş, 40 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Adıyaman Karapınar Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın enkazı altında kalan Mustafa Arbaş, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Üzerinden 1 gün geçen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Adıyaman’da yüzlerce yapıyı yıktı, binlercesi hasar gördü.

Çok sayıda kişinin enkaz altında bulunduğu Adıyaman’da ekipler gece boyu kişileri canlı olarak kurtarmak için çalışıyor.

Kolon ile dolap arasında sıkışan ve sağ bacağında kırık olan Mustafa Arbaş ile iletişime geçen ekipler saatler süren çalışmanın sonunda sağ salim çıkartıldı.

Yakınları sevinç gözyaşları döktü.

(AHM)