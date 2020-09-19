30 düzensiz göçmeni Kıbrıs’a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı

Suriye’den Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen 30 düzensiz göçmeni taşıyan botun kaptanı insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Dün akşam saat 20:00 sıralarında Gazipaşa balıkçı barınağında bulunan balıkçılardan denizde uzakta hızla hareket eden ışık gördükleri ve karada ormanlık alan içerisinde sesler geldiği ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kara aracı ve denizden kontrol aracı Gazipaşa balıkçı barınağına sevk edildi. Denizde ve karada yapılan aramalarda Gazipaşa balıkçı barınağı açıklarında iki bot içerisinde toplam 30 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. “HASANCAN 1” ve “MİMİ”adlı kıçtan takma motorlu şişme botlar Gazipaşa balıkçı barınağına getirildi. Botu kullanan ve gözaltına alınan Muharrem Ç., Göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biri çocuk, 4’ü kadın toplam 30 mültecinin, Suriye’nin İdlib şehrinden yola çıktığı, yasa dışı şekilde Kıbrıs’a geçiş yapmak istedikleri anlaşıldı. Kıbrıs’a iş bulma ümidiyle geçmek istediklerini belirten düzensiz göçmenler, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Gazi Spor Salonunda geceyi geçiren göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra Göz İdaresi Başkanlığına teslim edilecek.