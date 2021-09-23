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3 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü

Antalya’nın Serik ilçesinde iki yeğeni ile gezintiye çıkan Suriye vatandaşının kullandığı motosiklet, kum yüklü traktör ile çarpıştı. Kazada, motosikletteki 3 yaşındaki Ahmet İsa, yola savrularak hayatını kaybetti.

Asayiş 23.09.2021, 12:17
3 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü

Antalya’nın Serik ilçesinde iki yeğeni ile gezintiye çıkan Suriye vatandaşının kullandığı motosiklet, kum yüklü traktör ile çarpıştı. Kazada, motosikletteki 3 yaşındaki Ahmet İsa, yola savrularak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Isa’nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet Ç. kullandığı kum yüklü traktörle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede kazanın etkisiyle motosikletten yola savrulan 3 yaşındaki Ahmet İsa hayatını kaybederken, minik çocuğun amcası Mahmut İsa ile ağabeyi Ahid İsa yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ahmet İsa’nın cenazesi, otopsi yapılma üzere Antalya adli tıp kurumuna götürüldü. Traktör sürücüsü Ahmet Ç. ise polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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