3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan sanayi sitesine giden otomobil sürücüsü, Kırıkkale istikametine seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan Mehmet B. (68), İbrahim D. (49) ve Yılmaz N. (38) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.