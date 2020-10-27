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3 gündür kayıptı; boş arazide cesedi bulundu

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU. YAPILAN İNCELEMEDE CESEDİN 3 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN YAŞLI ADAMA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Asayiş 27.10.2020, 07:48
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3 gündür kayıptı; boş arazide cesedi bulundu

İzmir’in Buca ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adama ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre olay 26 Ekim tarihinde saat 10.00 sıralarında Adatepe Mahallesi BEGOS (Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi) yakınlarındaki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, boş arazide bir erkek cesedi gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede de cesedin Kani Şıklangöz’e (70) ait olduğu tespit edildi. Öte yandan Şıklangöz’ün 3 gündür arandığı öğrenildi.

Kani Şıklangöz’ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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