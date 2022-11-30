3 araç böyle çarpıştı, o anlar kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Alsancak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sola dönmek için duran Gökhan Y. idaresindeki 41 AKS 485 plakalı otomobile, Alp U.’nun sürücülüğünü yaptığı 34 KN 0256 plakalı Citroen marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Citroen marka araç, karşı yönden gelen Murat K. hakimiyetindeki 41 HR 100 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada Murat K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Murat K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayı anlatan Alp U., "Seyir halinde olduğum esnada önümdeki araç sağ şeride geçti. Araç sağ şeride geçtiğinde önüme otomobil çıktı. Kazaya karıştık. Otomobilin anlık çıkmasıyla frenler tutmadı" dedi.

"Burada sürekli kaza oluyor"

Alsancak Caddesi’nde sık sık kazaların meydana geldiğini ifade eden Harun Ünlü, "Burası bizimde şirket araçlarımızın geçtiği bir güzergah. Burada sürekli kaza oluyor. Araçlar hız kesmeden yola devam ediyor. Kasis yapılmasını talep ettik ama bu yol üzerine sanırım kasis yapılamıyormuş" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.