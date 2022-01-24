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28 Şubat davasında 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarının yargılandığı davaya devam edildi.

Asayiş 24.01.2022, 15:15
28 Şubat davasında 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarının yargılandığı davaya devam edildi.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi tarafından 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesi 9 Temmuz’da tamamlanmıştı. İnceleme sonucu sanıklar eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli Koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp hakkında ‘hükümeti cebren vazife görmekten men’ suçundan verilen ‘müebbet hapis’ cezası onanmıştı. Daire, haklarında zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Yöney, Sarıışık, İyigün, Orhon, Karabay, Atılan, Yılmaz, Turan, Özsır, Yükselen, Zeytinci ve Yazıcı’nın diğer sanıklarla gizli ittifaklarının olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen duruşmada sanıklardan bazıları salonda hazır bulunurken, bazı sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Yargıtay’ın bozma kararına ilişkin beyanları alınan sanıklardan İyigün ve Orhon, bozma ilamını kabul etmediklerini ve yerel mahkemenin kararını doğru bulmadıklarını söyleyerek, 28 Şubat döneminde görevlerinin dışında herhangi bir şey yapmadıklarını ve hükümetin istifasından kendilerinin sorumlu tutulmalarını kabul etmediklerini belirtti. Yargıtay’ın vermiş olduğu bozma kararına katılmadıklarını ifade eden diğer sanıklar da, mahkemenin kararında direnmesi gerektiğini beyan etti.

Dönemin tabur komutanı tanık olarak dinlendi

Sanık beyanlarının ardından 28 Şubat döneminde tabur komutanı olan Namık Kemal Çalışkan tanık olarak dinlendi. 1996-1998 yılları arasında kurmay yarbay rütbesiyle Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı Gösteri ve Tatbikat Taburu komutanı olarak görev yaptığını söyleyen Çalışkan, “Tanklar önceden planlanmış belirli aralıklarla gerçekleştirilen NATO tatbikatı kapsamında Akıncı Üssü’ne götürüldü. Akıncı Üssü’nün savunmasını takviye etmek maksadıyla eylül ayında yayınlanan ’Yıllık Eğitim Uygulama Emri’ ve ekinde mevcut faaliyet takviminde 1997’nin şubat ayının ilk haftasında icra edilmek üzere kışladan Akıncı Üssü’ne motorlu intikal planlanıyordu. Hazırlık çalışmaları sırasında planlarda da mevcut olan kullanılabilecek iki güzergah incendi. Zırhlı Birlikler-Turgut Özal Köprüsü-Mehmetçik Lisesi ve Ayaş yolu güzergahında Ankara Çayı’nın üzerindeki köprüde karayollarınca yürütülen güçlendirme çalışması olduğu için bu güzergah kullanılabilir değildi. İkinci güzergah olan Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıcı güzergahının kullanılması zorunluluk olarak ortaya çıktı. Meskun mahalden geçme zorunluluğu olduğu için bu intikalin Etimesgut Emniyet Müdürlüğü ve jandarma birimleri ile Tümen Merkez Komutanlığı tarafından koordine edildiğini biliyorum” dedi.

Sanıkların ve tanığın beyanlarını dinleyen mahkeme, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek, duruşmayı 14 Mart’a erteledi.

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