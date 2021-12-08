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2.5 aylık evli kadının anlattıkları kan dondurdu

Adana’da 2.5 ay önce evlenen bir kadın, sürekli şiddet gördüğü kocasının kendisini darp edip bıçakla tehdit ettiğini, otomobili tırın üzerine sürüp, direksiyonu son anda çevirdiğini, evde darp edip üzerinde bıçak gezdirdiğini öne sürdü. Eşini ’kendine getirmek’ için darp ettiğini ileri süren koca, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Asayiş 08.12.2021, 10:05 08.12.2021, 10:19
2.5 aylık evli kadının anlattıkları kan dondurdu

Adana’da 2.5 ay önce evlenen bir kadın, sürekli şiddet gördüğü kocasının kendisini darp edip bıçakla tehdit ettiğini, otomobili tırın üzerine sürüp, direksiyonu son anda çevirdiğini, evde darp edip üzerinde bıçak gezdirdiğini öne sürdü. Eşini ’kendine getirmek’ için darp ettiğini ileri süren koca, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz pazar günü merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş yolunda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Gurbet G. polisi arayarak, ‘kız kardeşi Suzan K.’nin kocası tarafından zorla evde tutulduğu’ ihbarında bulundu. Şikayet üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri eve gitti. Suzan K. (28) 2,5 aylık kocası Serhat K.’nin kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Polis, mağdur kadını koca şiddetinden kurtarırken Serhat K.’yi (31) de gözaltına aldı. Evlendiği günden beri kocası tarafından baskı gördüğünü, evliliklerinin sorgulandığını, hakarete maruz kaldıktan sonra darp edilerek tehdit edildiğini söyleyen mağdur kadın, başından geçenleri polise tek tek anlattı.

“Tırın üzerine sürdü, direksiyonu son anda çevirdim”

Geçen kasım ayının 12’sinde eşi tarafından darp edildiği için rapor aldığını ancak bir daha yapmayacağına dair söz verdiği için kocasını affettiğini söyleyen Suzan K., “Şikayet etmekten vazgeçtim. 4 Aralık akşamı ablamın evine gittim. Serhat aradı ve ‘Ablanlara gidersen bir daha bu eve giremezsin. Sonuçlarına katlanırsın’ dedi. Sonra ‘Oraya geliyorum, hepinizi rezil edeceğim’ dedi. Eşim daha sonra eve gelerek beni aldı ve arabayla gezdirmeye başladı. Bir süre sonra bana ‘İkimiz bu arabanın içinde öleceğiz’ diyerek beni darp etti. Eline bıçak alarak bana vurmaya çalıştı. Sonra arabayı hızlı sürmeye başladı ve ’Öleceğiz’ diyerek önümüze çıkan tırın üstüne sürdü. Ben de direksiyonu elimde tutarak tırın üstüne gitmesini engelledim. Sonra küfrederek hakaret etmeye başladı. Defalarca yüzüme tükürerek yüzüme vurdu. Sonra sakinleşti ve biz eve geldik” dedi.

“3 bıçak çıkardı, kıyafetlerimi yırtıp bıçağı üzerimde gezdirdi”

Eve geldiklerinde kocası tarafından darp edilmeye devam edildiğini ileri süren genç kadın şunları anlattı:

“Yine tehdit ve hakaretlerde bulundu ve telefonumu elimden aldı. Ben yatak odasına geçtim ve benim yanıma geldi, beni orada hırpaladı sonra yanımdan ayrıldı. Bir gün sonra Serhat uyandı ve ’Neden yanımda uyumadın’ diyerek beni tekrardan darp etmeye başladı. Küfrederek yüzüme tokat attıktan sonra kafama yumruk, vücuduma da tekme attı. Daha sonra da üzerimde bulunan elbiselerimi yırttı. Beni zorla salona götürdü. Sonra eline 3 bıçak aldı, ikisini bana birisini kendisine aldı. Elindeki bıçağı vücudumda gezdirdi. Korkuyorum diyerek kendisine yalvardım. Sonra beni yatak odasına götürdü ve dövmeye başladı. Kendisine ben gitmek istiyorum dedim ve bana, ‘Senin bu evden ancak ölümün çıkar’ dedi.”

“Eşime kendisine gelmesi için vurdum”

Kendisine ulaşamayan ablasının polisi araması sonucu kurtulduğunu anlatan mağdur kadın Suzan K., darp raporu aldıktan sonra kocasından davacı ve şikayetçi oldu. Suzan K., kadın sığınma evine yerleştirildi. Gözaltına alınan Serhat K., suçlamaların hiçbirini kabul etmeyerek, “Çocuk sahibi olmak istediğimi eşime söyledim. Bana, ‘Para kazanmaya başlarsan’ diyerek şart koştu. Bu yüzden aramızda itiş-kakış yaşandı. Kendisine gelmesi için eşime bir iki kez vurmak zorunda kaldım. Sonra eşim yatmak üzere yatak odasına gitti, ben de yanına gelip yatmak istedim. Sonra eşim yanımdan kalkıp başka odaya gitti. Uyandığımda eşime ne için sen benim yanımda yatmadın dedim ve bundan dolayı aramızda tartışma çıktı” diyerek kendisini savundu.

‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçundan adliyeye sevk edilen Serhat K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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