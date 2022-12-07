230 kilo uyuşturucuyu ev eşyalarının arasına saklamış

BOLU (İHA) – Bolu’da nakliyat yapan tırın içerisinde ev eşyalarına gizlenmiş şekilde 230 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün F.A. (41) isimli şahsa operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda nakliyat yapan bir tırın içerisinde arama yapıldı. Arama neticesinde toplam 230 kilo 750 gram skunk maddenin taşınan ev eşyaları arasında gizlenmiş olduğu ortaya çıktı.

Uyuşturucu maddelere el konulurken F.A. ise adli mercilere sevk edildi.