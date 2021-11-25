223 ayrı kamerayı izleyip buldular

Yalova’da sattığı aracın parasını minibüste unutan adama, 223 kamera inceleyerek parasını bulup ve sahibine ulaştıran polislere Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, başarı belgesi verdi.

Yalova Şehir içi minibüste parasını unutan Ahmet Dağ’ın polis ekiplerine yaptığı başvuru sonrası çalışma başlatan ve parayı bularak sahibine teslim eden Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne başlı 4 polis memuruna Yalova Valisi Muammer Erol tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

24 Eylülde arabasını satıp İstanbul’a giderken Yalova’da şehir içi minibüste parasını unutan ve polise başvuran Ahmet Dağ’ın başvurusunun aydınlatılmasında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarıdan dolayı, Yalova Valisi Muammer Erol tarafından “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilen Asayiş Şube Müdürlüğü personeline başarı belgelerini İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu verdi.

Topaloğlu törendeki konuşmasında, “Asayiş olaylarına yönelik başarılı çalışma gösteren personellerimizi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. 24 Eylül 2021 tarihinde Bursa Gürsu da ikamet eden ve sattığı aracın parasını İstanbul’a gitmek üzere geldiği Yalova da şehirlerarası minibüste unutulan 111 bin lira para ekiplerimiz tarafından 223 kamera incelenerek bulundu. Ahmet Dağ ’i karakola davet ederek, kaybettiği parasını teslim ettik. Parasını kaybeden Ahmet Dağ olaydan iki gün önce hasta eşinin tedavisi ve İzmit’te üniversitede okuyan oğlunun masraflarını karşılamak için aracını satmış. Bu bizi çok etkiledi. Personellerimize başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için en büyük mutluluktur” dedi.

Topaloğlu konuşmasının ardından başarı belgelerini, Asayiş ve Narkotik Şube Müdürü Alper Yılmaz ile birlikte Murat Kılıç, Hasan Tütüncü, Cüneyt Nazlı, Erkan Özturan’a takdim etti.