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22 yaşındaki üniversite öğrencisinin sır ölümü

Kâğıthane’de yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. kripto paradan zarar ettiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaşarak sonra yaşamına son verdi. Yaşadığı apartmanın üçüncü katından atlayarak hayatına son veren gencin sosyal medya hesabında yapmış olduğu “intihar” içerikli yazı dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında kripto paradan zarar ettiğini paylaşan genç, bu nedenle yaşamına son verdiği ifade etti.

Asayiş 24.01.2022, 02:48
22 yaşındaki üniversite öğrencisinin sır ölümü

Kâğıthane’de yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. kripto paradan zarar ettiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaşarak sonra yaşamına son verdi. Yaşadığı apartmanın üçüncü katından atlayarak hayatına son veren gencin sosyal medya hesabında yapmış olduğu “intihar” içerikli yazı dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında kripto paradan zarar ettiğini paylaşan genç, bu nedenle yaşamına son verdiği ifade etti.

Olay, dün saat 21.00’da Kâğıthane Hürriyet Mahallesi Cami Altı Sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3’üncü katında yaşayan 22 yaşındaki M. S., apartmandan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi gencin M.S’nin olay anında evinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Gencin sosyal medya hesabında hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi.

İntihar notu dikkat çekti

Hayatına son veren üniversite öğrencisi genç M.S., Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Selamünaleyküm direkt konuya gireceğim bu benim intihar mektubum. Bu twitterin planlama özelliği ile atıyorum. İntihar etmeden önce ertesi günü akşam 9’da atılacak şekilde ayarladım. Yani siz bu satırları okurken ben yaşıyor olmayacağım. Laga luga yapmadan her şeyi açık açık anlatacağım. O yüzden lütfen ben göçüp gittikten sonra ölümümün arkasında başka bir sebep aramayın. Zaten bu tweeti de ölümünün arkasında başka bir şey var mı diye insanları karakollarda ifadelerle uğraştırmayın ya da suçlama almamız gereken insanları suçlamayın diye atıyorum. Ben bir bahis bağımlısıyım intihar etmemin sebebi de kriptodan zarar edince zararı kapatabilmek için bahiste babama ait olan büyük miktarda parayı kaybetmem. Gözünüzü seveyim genç grip olan intihar etti haberleri yapmayın ya kar zarar her finansal aracın içinde var. Ben aptallığım bahis oynamam babama yaptığı şerefsizliğin sonuçları ile karşılaşmak istemiyorum. Anca burada özür dileyebilirim güvenini boşa çıkardım için özür dilerim. Baba kendimden nefret ediyorum çünkü yüzüm yok. Yaptığım hatanın sonucu ile karşılaşacak cesaretim yok. Hem korku hem hem bencilim kendimden nefret ediyorum cidden nefret ediyorum yani. Çünkü çok daha farklı olabilirdi ya bilen bilir Zeki çocuğum dur belki vatan için dünya için bir işin ucundan tutup bir işe yarayabilir ama kendi aptallığım yüzünden olmayacak. Maalesef böyle bir şey kaç aydır üstünde bu yükle dolaşıyorum vallahi çekilmez böyle hayat. Kaç aydır saniye şimdi intihar ediyorsun diyeceksiniz çünkü artık saklama şansım yok kurtarabilirim diye babama hiç doğruyu söylemedim. Sürekli yalan söyleyerek erteledim her şeyi ama pazartesi babamın ödemesi var ve parayı bendeki paradan vermemiz gerekiyor. Ama para ortalıkta yok geri kazanmaya çalıştıkça daha fazlasını kaptırdım tekrar verdiğim kişi babamı değil tabii kardeşlerim, arkadaşlarım özel sizlerden özür diliyorum yaptıklarım için. İntihar etmek cidden bayağı zor iş ya ben bu kadar olacağını düşünmemiştim nasıl edeceğim yani köprüden atlamak, metronun önüne atlamak, ilaç içmek kendimi asmak falan hepsi zor geliyor bireysel silahlanma yeterince serbest değil ki kafama bir mermi sıkıp gitsem. Bak bu argümana bana kullanın ha, millet rahatlıkla intihar edemiyor . İntihar yollarını aradım baktım çoğunu görüntüleme izin vermiyor. Google zaten daha derin bir araştırma yapacak kadar da enerjim yok. Kış günü yatakta yatarken sıcak sıcak uyuyakalıp ölme fikri çok güzel geldi. Bu yüzden uyku ilacı ile birkaç ilacı karıştırıp öyle gitmeyi planlıyorum. Cesedim ile ilk karşılaşacak ablamdan özür dilerim ama yüreğimin yettiği başka bir yol bulamadım. Ölümüm maalesef sadece beni etkilemeyecek, yaptıklarımdan etkilenecek çok kişi var ve onlardan özür bile diyemeyecek kadar korkağım. Ailemden 1 kişiden bile hakkını helal etmesini isteyemem arkadaşlarım, akrabalarımı tanıdıklar hepinizden size böyle bir sözü yaşattığım için özür. yapacak bir şey yok gerçek yüzümü de görmüş olduğunuz. Hem bencil hem şerefsiz hem korkak bir yaratığım yaptıklarımın sonuçları ile karşılaşmak yerine intihar ediyorum korkak biri olarak öleceğim. Siz de beni öyle hatırlayın hatta hatırlamayı öleyim mümkünse hiç yaşamamışım gibi davranın. Bensiz bir hayat hepiniz için çok daha güzel olacak buna eminim. Böyle bir şeyi istemeye hakkım yok ama hakkınızı helal edin kendinize iyi bakın” bunlara yer verdi.

Gencin yerde yattığını gören komşuları ile mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M. S’nin düştükten sonra hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri etrafta güvenliği sağlarken Olay Yeri İnceleme Ekipleri hayatını kaybeden gencin bulunduğu noktayı inceledi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve savcının incelemesinden sonra hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediliyor.

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