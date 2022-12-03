212 saatlik kamera görüntüsü inceledi, motosikletli kapkaçı yakalandı

Şişli’de motosiklet ile kapkaç yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 212 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesiyle tespit edildi. Zanlılardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli Eskişehir Mahallesi’ndeki bir sokak içerisinde 10 Kasım günü bir vatandaşın cep telefonu motosikletli şahıslar tarafından çalınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri kapkaçın ardından başlattığı çalışmalar kapsamında olayın meydana geldiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 212 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesi sonucunda şüphelilerin olayda kaçarken kullandıkları motosikletin plaka bölümlerini poşetle kamufle ettikleri ve poşetleri bir süre sonra kaldırdıkları belirlendi. Motosikletin plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmada A.Ç. isimli şahıs adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde motosikletin sürücüsünün A.Ç. isimli şahıs olduğu ve arkasında bulunan şüphelinin ise yaşı küçük bir şahıs olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.Ç. olayda kullandığı motosiklet ile birlikte 15 Kasım tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.