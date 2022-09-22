20 yaşındaki genç, 17 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü

Adana’da küs olan ailelerin çocukları karşılaşıp kavga edince 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 20 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile dedikodu yüzünden birbirine küstü. Bu ailelerin çocukları H.T. (17) ile Berat Yüce’de (20) olay günü mahallede karşılaştı. Aileler küs olduğu için teyze çocuğu olan iki kuzen birbiriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede küfürleşmeye ve kavgaya dönüştü. Kavgada H.T. kuzenini kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Yüce çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zanlı genç ise polis tarafından yakalandı. Yüce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yüce’nin cenazesi dün otopsinin ardından adli tıp kurumundan alınarak toprağa verildi. H.T. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.