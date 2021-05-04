20 işçinin yaralandığı kazada, ölen kadının kimliği belli oldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yağan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza yapan midibüsdeki ölen kişinin kimliği belli oldu.

Kaza, Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Serbest Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, İbrahim S. idaresindeki 16 S 2837 plakalı midibüs, yağan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole devrilen midibüsdeki 28 işçiden 20’si ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, sıkıştığı yerde hayatını kaybeden kişinin ise, 26 yaşındaki İlknur Tepeç olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden İlknur Tepeç’in evli ve bir çocuğunun olduğu, bir çocuğuna da hamile olduğu öğrenilirken, sürücü İbrahim S. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.