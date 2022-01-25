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2 yılda 80 FETÖ mensubu, göçmenlerin arasına saklanırken yakalandı

Tüm denizlerimizde meydana gelen düzensiz göç olaylarının yaklaşık yüzde 93’ünün yaşandığı Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında, 2020 ve 2021 yıllarında düzensiz göçmenlerin arasına saklanarak deniz yoluyla Türkiye’den kaçmaya çalışan 80 FETÖ/PDY terör örgütü mensubu yakalandı.

Asayiş 25.01.2022, 09:19
2 yılda 80 FETÖ mensubu, göçmenlerin arasına saklanırken yakalandı

Tüm denizlerimizde meydana gelen düzensiz göç olaylarının yaklaşık yüzde 93’ünün yaşandığı Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında, 2020 ve 2021 yıllarında düzensiz göçmenlerin arasına saklanarak deniz yoluyla Türkiye’den kaçmaya çalışan 80 FETÖ/PDY terör örgütü mensubu yakalandı.

Türkiye ile Yunan adaları arasındaki mesafenin kısa olması, bölgenin düzensiz göçmenler ve organizatörler tarafından tercih edilmesine neden oluyor. Seferihisar ve Özdere bölgesinden Sisam Adası’na; Karaburun ve Foça’dan Midilli Adası’na olan rotalar, denize elverişsiz lastik botlar ve benzeri araçlarla düzensiz göçmenler tarafından kat edilmeye çalışılıyor. Tüm denizlerde 2020 ve 2021 yıllarında meydana gelen düzensiz göç olaylarının yaklaşık yüzde 93’ü ise Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana geliyor. PKK ve KCK terör örgütü mensuplarının deniz yoluyla Türkiye’ye girişlerini engellemek ve FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının düzensiz göçmenlerin arasına saklanarak deniz yoluyla Türkiye’den kaçmalarını önlemek amacıyla diğer güvenlik birimleriyle yoğun işbirliği içerisinde koordineli faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda komutanlık tarafından diğer güvenlik birimleri ile icra edilen müşterek operasyonlarda, 2020 yılında 28, 2021 yılında da 52 FETÖ/PDY terör örgütü mensubu yakalandı.

Hayatını kaybeden göçmen sayısında yüzde 209 azalma

İzmir sorumluluk sahasında meydana gelen düzensiz göç ve geri itme olayları da dikkat çekti. 2020 yılına göre 2021 yılında Yunan unsurları tarafından gerçekleştirilen geri itme olaylarında yüzde 104, geri itilen göçmen sayısının yüzde 77 artış meydana geldi. Komutanlık tarafından diğer kolluk birimleriyle yürütülen koordineli faaliyetler neticesinde, 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 153 artışla 81 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca komutanlık tarafından icra edilen etkin arama kurtarma faaliyetleri sonucunda İzmir sorumluluk sahasında hayatını kaybeden göçmen sayısında geçen seneye göre yüzde 209 azalma meydana geldi.

Elleri kelepçe ile denize atılanlar dahi var

2020-2021 yıllarında İzmir sorumluluk sahasında komutanlık tarafından yakalanan, kurtarılan ve Yunan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmen sayıları ise şu şekilde sıralandı: 2020 yılında kurtarılan göçmenlerin yüzde 44’ü, 2021 yılında ise yüzde 72’si, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler oldu. 28 Şubat 2020 tarihinden itibaren Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından çok sayıda geri itme olayı gerçekleşti. Geri itme olaylarının neredeyse hepsinde düzensiz göçmenlerin telefon, para, pasaport gibi kıymetli eşyalarının Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından alındığı göçmen ifadelerine de yansıdı. Bazı geri itme olaylarında göçmenlerin ağır şekilde darp edildiği, geri itilen göçmenlerden elleri kelepçe ile denize atılanların dahi bulunduğu bildirildi.

Bin 300 personel

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı sahasında düzensiz göçü ve denizde ölümlü kazaları önlemek amacıyla iki büyük ölçekli operasyon yürütülüyor. “Ege’de Umut” ve “Akdeniz’de Güven” olarak adlandırılan faaliyetlerde yaklaşık bin 300 personel, 67 sahil güvenlik gemi botu, 13 sahil güvenlik helikopteri ve uçağının yanı sıra karada hassas bölgelerde konuşlanan mobil radarlarla görev alınıyor.

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