2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bartın’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, Bartın Arıt karayolunun Çamaltı köyü mevkiinde meydana geldi. Tahsin Dağlı (31) yönetimindeki 74 DG 140 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Çomak (55) yönetimindeki 81 DL 223 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 74 DG 140 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Yeliz Kezban Dağlı (30) açılan kapıdan düşerek yola savruldu. 81 DL 223 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Çomak ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Çomak (75) ise araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarılan 2 yaralı ile diğer araç sürücüsü Tahsin Dağlı ve araçtan fırlayarak yaralanan Yeliz Kezban Dağlı 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol karayolları ekiplerince temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı.