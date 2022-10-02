2 milyon lirası dolandırılan yaşlı kadın torunlarına anlatınca gerçeği anladı

Büyükçekmece’de 80 yaşındaki kadın, kendisini telefonla arayıp savcı olduğunu söyleyen dolandırıcılara 2 milyon 158 bin lirasını kaptırdı. Kadın yaşadıklarını torunlarına anlatınca dolandırıldığını fark ederken, polis 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece’de ikamet eden 80 yaşındaki emekli Hacer Ö.’yü geçtiğimiz ağustos ayında cep telefonundan arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttı. Ne olduğunu anlayamayan Hacer Ö., kendisini savcı olarak tanıtan şahsın söylediklerini yapmaya başladı. Arayan kişi kendisine ‘İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı, örgüt sizin evinize de operasyon yapabilir. Operasyon öncesinde biz evdeki ya da hesabınızdaki paralarınıza el koymalıyız. Yoksa paralarınız örgütün eline geçer’ dedi. Hacer Ö., hiç kimseye bir şey söylemeden 82 bin dolarla kendisini savcı olarak tanıtan kişinin tarif ettiği adrese gitti. Farklı bir adrese 658 bin lira daha götürüp dolandırıcılara kendi elleriyle teslim eden Hacer Ö., yaşadıklarını torunlarına anlatınca dolandırıldığını anladı. Yaklaşık 2 milyon 150 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran Hacer Ö., polise giderek şikayette bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin peşine düştü. Çalışmalar neticesinde Abdulkadir G. ile İsmail C. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen 2 dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.