banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

2 çocuk annesi sahte alkolden öldü, kocası ise yoğun bakımda

Tekirdağ’da sahte alkolden 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, kocası ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Asayiş 30.06.2021, 13:53
2 çocuk annesi sahte alkolden öldü, kocası ise yoğun bakımda

Tekirdağ’da sahte alkolden 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, kocası ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından defnedilmeye başlandı. Hayatını kaybedenler arasında sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuran 2 çocuk annesi Nurcihan Engin (43) de bulunuyor. Engin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Çorlu ilçesi Merkez Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Engin, Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi. Nurcihan Engin’in aynı alkolden kullandığı iddia edilen eşi Levent Engin’in de hastaneye eşini sormaya gittiği sırada fenalaşarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

Sahte alkolden öldüğü şüphelenilen Turan Vardı da kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi.
banner486
Yorumlar (0)
31°
açık
banner493